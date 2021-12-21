Ставрополь, , 12:14 — REGNUM В Ставропольском крае сократили коечный фонд ковидных госпиталей почти на 1400 коек. При этом из тех, что в настоящее время имеются, остаются свободными почти 20%. Об этом сообщил 20 декабря губернатор края Владимир Владимиров.

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«Сейчас в «красных зонах» развернуто 3,7 тысячи коек — меньше, чем это было пару месяцев назад. Из них около 20% — свободны. Это означает, что влияние пандемии на данном этапе понемногу ослабевает», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения Ставрополья, максимальное количество коек в ковидных госпиталях в крае составляло более пяти тысяч. В случае ухудшения ситуации по коронавирусу, все переведенные в резерв в настоящее время места будут оперативно возвращены.

«На пике заболевания в крае пришлось развернуть 5157 коек. Сейчас часть из них удалось вернуть для оказания помощи пациентам с другими заболеваниями. При этом министерство здравоохранения готово оперативно нарастить число ковидных коек, в случае если эпидемиологическая ситуация снова ухудшится», — говорится в сообщении минздрава.