Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM В Ленинградской области за 2021 год вводно 3,3 млн кв. м жилья — по этому показателю регион является одним из лидеров в РФ. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С использованием счетов «эскроу» на территории региона реализуется 214 проектов многоквартирных домов жилой площадью 2461 тыс. кв. метров. «За последний год количество застройщиков, работающих по новым правилам, увеличилось на 65%. Область находится в «зеленой зоне» светофора Минстроя», — рассказал зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

В регионе решается проблема обманутых дольщиков — благодаря совместной работе областного правительства, федерального фонда и Минстроя в 2021 году. С января приняты решения по выплате компенсаций для дольщиков 42 долгостроев, введено в эксплуатацию 18 домов, восстановлены права около 6,5 тыс. местных жителей. Еще шесть домов планируется достроить до конца декабря.

«К сожалению, в 2021 году единый реестр проблемных объектов пополнился новыми долгостроями. Среди них и те, в которых нет договоров долевого участия. Например, только застройщик ИСК «Константа» содержит в себе 30 небольших коттеджей без ДДУ. Убежден, что в ближайшее время такие объекты будут исключены из ЕРПО», ― заявил Евгений Барановский.

Отметим, на данный момент в Ленинградской области зарегистрированы 237 проблемных объектов. В 2021 году из ЕРПО удалили 29 домов. 52 объекта, в которых нет договоров долевого участия, будут исключены из реестра после принятия нового закона, который уже одобрен Госдумой.

Добавим, что в 2022 году областной фонд выйдет на завершение не менее 50 долгостроев. По поручению главы региона Александра Дрозденко, полностью закрыть проблему обманутых дольщиков в Ленинградской области необходимо до конца 2023 года.

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