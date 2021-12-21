Тюмень, 21 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 294 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 21 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 296 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 21 декабря подтвердили 87 267 случаев заражения коронавирусом, вылечились 71 799 тюменцев, скончались 3250 (15 за последние сутки).