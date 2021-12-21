Кабул, 21 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Амрулла Салех, бывший первый вице-президент Афганистана, резко отреагировал на недавние замечания премьер-министра Пакистана Имран Хана, заявив, что Исламабад хочет, чтобы в Афганистане существовало неграмотное общество без надлежащей системы управления. Об этом сообщает darivoa.com.

Пакистан

На своей странице в Facebook Салех написал, что неграмотное общество, не обладающее нормальной системой управления и нуждающееся в Исламабаде, является одним из стратегических планов Пакистана.

Ранее, выступая на заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС), Имран Хан призвал международное сообщество и Соединенные Штаты обратить внимание на права человека и права женщин в Афганистане. Премьер-министр Пакистана заявил, что большинство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — пуштуны, а семьи в пуштунских деревнях, даже в обмен на льготы, не позволяют своим дочерям ходить в школу.

«Имран Хан, чтобы достичь своих целей и продолжить политику своей страны, сказал, что противодействие образованию является частью традиций афганского общества. Повторяя это изо дня в день, Пакистан получает свою выгоду. В течение многих лет они заявляли, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это реалии афганского общества, и наконец превратили свои стратегические устремления в афганские реалии», — считает Салех.

Он назвал замечания Имран Хана «лицемерными» и сказал, что возмущение афганского народа замечаниями премьер-министра Пакистана служит признаком пробуждения афганского народа.