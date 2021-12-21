Москва, , 12:11 — REGNUM Комитету Госдумы по финрынку предложено запросит в правительстве РФ и ЦБ информацию о том, как решается вопрос сохранения золотовалютных резервов в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, с такой инициативой выступил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий обратил внимание на ускоренные темпы вывоза золота из РФ в течение двух лет, «его вывозят больше, чем добывают».

«В то время, когда американцы и китайцы более 11 тыс. тонн скопили золотовалютных резервов», — добавил Коломейцев.

Он предложил комитету по финрынку «запросить инфу в чем причина этой проблемы и как правительство и ЦБ пытаются решить этот вопрос».

"ЦБ по нашим данным прекратило закупку золота в золотовалютные резервы», — указал депутат.

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