Душанбе, 21 декабря 2021, 12:10 — REGNUM Электроэнергетическая мощность Таджикистана к 2030 году вырастет почти в два раза и страна достигнет энергетической независимости. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая 21 декабря перед парламентом страны.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
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«С реализацией крупных проектов по строительству и реабилитации электроэнергетической инфраструктуры общая мощность станций страны увеличится до 10 тыс. МВт», — заявил президент.

По его словам, данная энергомощность означает, что республика достигнет одну из своих стратегических целей — энергетической независимости страны.

За 11 месяцев 2021 года в Таджикистане произведено более 18,7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.