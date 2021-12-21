Ёнам, 21 декабря 2021, 12:10 — REGNUM На одной из ферм в южнокорейском уезде Ёнам провинции Чолла-Намдо (~384 км от Сеула) обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 21 декабря сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.
По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 64 тыс. бройлеров.
Известно, что днем ранее на одной из ферм по выращиванию уток, расположенной в данном уезде, также был обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа.
В министерстве отметили, что эксперты приступили к экстренной проверке и дезинфекции всех птицефабрик в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.