Ёнам, Южная Корея, 21 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. На одной из ферм в южнокорейском уезде Ёнам провинции Чолла-Намдо (~384 км от Сеула) обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 21 декабря сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Almrsal.com Птичий грипп

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 64 тыс. бройлеров.

Известно, что днем ранее на одной из ферм по выращиванию уток, расположенной в данном уезде, также был обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа.

В министерстве отметили, что эксперты приступили к экстренной проверке и дезинфекции всех птицефабрик в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.