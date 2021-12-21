Афины , , 12:14 — REGNUM Обязательное использование экспресс-тестов на коронавирус перед входом в определенные закрытые помещения с большим числом посетителей входит в число мер, которые могут быть введены в ответ на появление штамма «Омикрон». Об этом заявил представитель правительства Греции Янис Эконому на брифинге 20 декабря.

Греция Xinhuanet.com

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Эконому сказал, что эта мера может быть принята, в зависимости от рекомендаций экспертов, во время праздников. О ней будет объявлено заблаговременно. При этом экспресс-тесты будут оплачиваться самими посетителями.

«Импульс «Омикрона» и новая ситуация в Китае, возможно, заставят нас принять меры такого рода для дальнейшей защиты также и вакцинированных, поскольку новый штамм является неизведанной территорией», — добавил он.

Эконому отметил, что ситуация с «Омикроном», как и предпринимаемые против него в ЕС меры, внимательно отслеживается в целях защиты Греции. Он подчеркнул, что все страны вынуждены корректировать свою стратегию и принимать дополнительные меры в ответ на «Омикрон».