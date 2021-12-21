Пенза, 21 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 21 декабря зарегистрировали 98 998 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 310. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на коронавирус

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Накануне в регионе заболели 307 жителей. Выздоровел с начала пандемии 76 701 ковид-пациент, в том числе за сутки — 583 человека.

Скончались всего 4523 пациента с коронавирусом, из них 13 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выписали по выздоровлению от коронавирусной инфекции 40 219 человек. Общее число переболевших COVID-19 достигло 9 055 199.

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