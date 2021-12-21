Сидней, Австралия, , 12:12 — REGNUM 21 декабря в самом густонаселенном штате Австралии Новый Южный Уэльс впервые за все время пандемии число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом перешагнуло за 3000 после того, как инфекция была выявлена за последние 24 часа у 3057 человек. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Общаясь с журналистами, премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте заявил, что он по-прежнему придерживается своей позиции и в штате новых ковид-ограничений перед Рождеством введено не будет. Стоявший рядом министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Бред Хаззард солидаризировался с позицией Перротте.

В настоящее время в больницах штата находятся 284 пациента с COVID-19, 39 из которых лежат в реанимации. За последние 24 часа в Новом Южном Уэльсе было проведено 136 972 теста на коронавирус.

За последние сутки в штате от COVID-19 скончались два человека.