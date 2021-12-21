Москва, , 12:08 — REGNUM От коронавирусной инфекции за последние сутки в России скончались 1027 человек, сообщает 21 декабря оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Зафиксировано 1 027 летальных исходов», — рассказали в штабе.

Днём ранее умерли 1019 человек. Общая смертность за время пандемии достигла 299 249 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выписали по выздоровлению от коронавирусной инфекции 40 219 человек.