Тбилиси, 21 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Процесс «национального примирения», который объявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, будет открытым и прозрачным. Об этом говорится в заявлении главы государства, обнародованном на сайте президента.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Она отметила, что процесс примирения будет непростым и требует комплексных мер. В первую очередь Зурабишвили стала проводить индивидуальные встречи, чтобы выслушать позицию каждой стороны.

«Президент Грузии уже провела встречи с патриархом Грузии, бывшим президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и представителями политических партий», — говорится в обращении.

Стоит отметить, что в Грузии обострилось противостояние между правящей партией «Грузинская мечта» и партией, которая управляла страной при президенте Михаиле Саакашвили — «Единое национальное движение». Лидеры обеих политсил обвиняют оппонентов в преступлениях. Саакашвили, находясь в заключении, стал делать заявления о «национальном примирении». Зурабишвили и патриарх Грузинской православной церкви Илья Второй поддержали это предложение.