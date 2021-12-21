Триполи, 21 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Президентский совет Ливии готовит предложение о переносе даты проведении выборов в стране, которые назначены на 24 декабря. Об этом сообщает Fawasel Media.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По данным журналистов, власти планируют провести выборы в течение следующих нескольких месяцев, чтобы избежать «вакуума в исполнительной власти».

О переносе даты выборов попросили сразу несколько кандидатов, баллотирующихся на пост президента Ливии, и депутаты Палаты представителей страны. По мнению ряда ливийских политиков, в стране не создана инфраструктура для проведения справедливого всеобщего голосования и прозрачного подсчёта голосов.

Также, ряд политических сил в стране добивается исключения из списка кандидатов сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Сейф-аль-Ислама Каддафи и фельдмаршала Халифы Хафтара, являющегося единовластным правителем всей восточной Ливии.

Как ожидается, Совет безопасности ООН в ближайшее время проведёт экстренное заседание по ситуации в Ливии.