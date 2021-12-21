Москва, 21 декабря 2021, 12:07 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает крайне важным расширять области инвестиционных проектов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
По его словам, РФПИ — это государственный фонд, поэтому он должен нести и ответственность за то, чтобы промотировать развитие бизнеса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков завяил, что Российский фонд прямых инвестиций — это надёжный канал для использования средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе.
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