Москва, , 12:07 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает крайне важным расширять области инвестиционных проектов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, РФПИ — это государственный фонд, поэтому он должен нести и ответственность за то, чтобы промотировать развитие бизнеса.

«Отличительной чертой РФПИ как раз была диверсификация работы. Конечно, эту диверсификацию нужно обеспечивать и дальше, это очень важно», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков завяил, что Российский фонд прямых инвестиций — это надёжный канал для использования средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе.

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