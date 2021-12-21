Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM В Ленинградской области с 1 января 2022 года увеличится стоимость проезда в электричках, за первые 14 км поездки пассажиры будут платить на один-два рубля больше. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК).

Электричка в Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, с 1 января 2022 года стоимость проезда в поездах пригородного сообщения категории «Стандарт» (традиционные пригородные поезда), курсирующих территории Ленинградской области, составит 38 руб. за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 2,78 руб. за каждый последующий километр после 14-го. Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 19 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 1,39 руб. за каждый последующий километр после 14-го.

С 1 января 2022 года стоимость проезда в поездах пригородного сообщения категории «Ласточка», курсирующих по территории Ленинградской области, составит 44 руб. за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 3,16 руб. за каждый последующий километр после 14-го. Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 22 руб. за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 1,58 руб. за каждый последующий километр после 14-го.

C 1 января 2022 года устанавливается тариф для пригородных поездов категории «Комфорт», курсирующих по территории Ленинградской области, он составит 40 руб. за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 2,90 руб. за каждый последующий километр после 14-го. Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 20 руб. за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 1,45 руб. за каждый последующий километр после 14-го.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 января 2022 года изменяются размеры штрафов за отказ от приобретения проездного документа для проезда в пригородных поездах на территории Северо-Западного федерального округа, в том числе в Ленобласти.

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