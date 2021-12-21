Москва, , 12:06 — REGNUM Китайский рынок угля выглядит очень перспективным для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в 2022 году в мире будет наблюдаться рекордный спрос на угль.

Уголь Gov39.ru

«Если говорить о российском угле, то рост спроса на него наблюдался еще в 2020 году. И основная причина тут — это истощение газовых запасов в подземных хранилищах Европы. Российский уголь является доступным с точки зрения ценового фактора, — сказал Каленов. — Наиболее высоким спросом на уголь характеризуется Китай. Он является лидером как по добыче бурового угля, так и по его потреблению, которое оценивается более чем в 4 млрд тонн в год. При этом объемы импорта Китая постоянно растут. По итогам 2020 года они составили 304 млн тонн, в 2021 году итоговый показатель будет еще выше».

В связи с этим китайский рынок, как пояснил Каленов, является очень перспективным для России.

«Востребованность российского угля в Китае объясняется несколькими причинами, — сказал эксперт. — Во-первых, это географическая близость России и Китая, позволяющая сокращать транспортные издержки. Во-вторых, российский уголь более качественный по сравнению с американским и австралийским. Он используется и в промышленности, и в жилищно-коммунальном хозяйстве, и в ТЭЦ. Кроме того, сказывается и напряженность отношений Китая и Австралии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, постепенное восстановление мировой экономики серьезно стимулирует рост спроса на уголь.

Читайте ранее в этом сюжете: По итогам 2021 года спрос на уголь в мире вырастет на 6% – прогноз