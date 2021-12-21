Москва, 21 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Китайский рынок угля выглядит очень перспективным для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в 2022 году в мире будет наблюдаться рекордный спрос на угль.

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«Если говорить о российском угле, то рост спроса на него наблюдался еще в 2020 году. И основная причина тут — это истощение газовых запасов в подземных хранилищах Европы. Российский уголь является доступным с точки зрения ценового фактора, — сказал Каленов. — Наиболее высоким спросом на уголь характеризуется Китай. Он является лидером как по добыче бурового угля, так и по его потреблению, которое оценивается более чем в 4 млрд тонн в год. При этом объемы импорта Китая постоянно растут. По итогам 2020 года они составили 304 млн тонн, в 2021 году итоговый показатель будет еще выше».

В связи с этим китайский рынок, как пояснил Каленов, является очень перспективным для России.

«Востребованность российского угля в Китае объясняется несколькими причинами, — сказал эксперт. — Во-первых, это географическая близость России и Китая, позволяющая сокращать транспортные издержки. Во-вторых, российский уголь более качественный по сравнению с американским и австралийским. Он используется и в промышленности, и в жилищно-коммунальном хозяйстве, и в ТЭЦ. Кроме того, сказывается и напряженность отношений Китая и Австралии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, постепенное восстановление мировой экономики серьезно стимулирует рост спроса на уголь.