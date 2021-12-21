Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено 35 случаев смерти среди ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом. скончались 19 женщин в возрасте от 58 до 96 лет и 16 мужчин в возрасте от 42 до 92 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 370 жителей Ростовской области.