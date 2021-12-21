Кишинёв, , 12:05 — REGNUM Для дачи показаний и предъявления подозрений в участии в схеме по хищению государственных средств в генпрокуратуру Молдавии вызвали бывшего президента страны Игоря Додона. Об этом 21 декабря сообщила журналистам пресс-секретарь молдавской генпрокуратуры Марианна Керпек.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почетный председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон вызван в генеральную прокуратуру для допроса и признания подозреваемым по уголовному делу, которое касается предприятия Energocom», — сказала она.

Также Керпек добавила, что бывшего президента республики ожидают в генпрокуратуре страны 27 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр молдавской столицы Ион Чебан заявил, что в ноябре минздрав Молдавии пытался передать муниципалитету Кишинёва партию вакцины от COVID-19, срок действия которой истекал через два дня.