Якутск, 21 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Финансирование приютов для собак, отлавливаемых в Якутске, обходится дорого, а впоследствии будет стоить ещё дороже. Такого мнения придерживается депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров («Единая Россия»). Большие затраты на содержание собак — это повод вносить изменения в федеральный закон, написал народный избранник 21 декабря в своём телеграм-канале.

Собака на цепи

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Он поддерживает предложения, ранее сформулированные Госсобранием республики, в том числе руководствоваться принципом ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в прежнюю среду обитания. Изменения в федеральное законодательство о безнадзорных животных Виктор Фёдоров обсудил с депутатом Госдумы РФ Сарданой Авксентьевой («Новые люди»).

«Мы с коллегой согласны, что возврат должен быть не на улицы, а к хозяевам или в приют. А финансирование приютов — большая сумма. Сейчас на эти цели по республике уходит 60−70 млн рублей, а когда собаки будут содержаться в приютах пожизненно, то сумма увеличится в два-три раза. С точки зрения гуманизации законодательства следует рассмотреть и вопрос гуманного умерщвления неизлечимо больных собак», — отметил Виктор Фёдоров.

Глава Якутска Евгений Григорьев на пресс-конференции 21 декабря заявил о том, что собак в городе меньше не стало и не станет.

«Любой закон, который принимается, должен быть для людей. Несмотря на кратное увеличение финансирования, собак меньше на улице не стало и не станет. Очень много вопросов, по которым нужно сесть и поговорить, без крайних позиций», — констатировал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске участились случаи нападения собак на людей. При этом половина животных, отправленных в пункты передержки, впоследствии разбирается хозяевами. В связи с этим в городе намерены увеличить плату за отлов собак и их содержание в приюте.