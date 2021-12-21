Москва, 21 декабря 2021, 12:03 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил дать право гражданам, самим решать, когда им отдыхать за счет новогодних выходных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.
«Мы давно предлагали: работаем 31 до 6 вечера, первого отдыхаем, второго на работу. 10 дней отдайте — граждане сами решат, когда им отдыхать», — сказал Жириновский.
Он уверен, что хороший работодатель сам отпустит сотрудников 31 декабря пораньше домой.
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