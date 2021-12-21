Москва, , 12:03 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил дать право гражданам, самим решать, когда им отдыхать за счет новогодних выходных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Новогодняя елка

«Мы давно предлагали: работаем 31 до 6 вечера, первого отдыхаем, второго на работу. 10 дней отдайте — граждане сами решат, когда им отдыхать», — сказал Жириновский.

Он уверен, что хороший работодатель сам отпустит сотрудников 31 декабря пораньше домой.

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