Москва, 21 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил дать право гражданам, самим решать, когда им отдыхать за счет новогодних выходных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Новогодняя елка

«Мы давно предлагали: работаем 31 до 6 вечера, первого отдыхаем, второго на работу. 10 дней отдайте — граждане сами решат, когда им отдыхать», — сказал Жириновский.

Он уверен, что хороший работодатель сам отпустит сотрудников 31 декабря пораньше домой.

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