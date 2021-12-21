Лондон, 21 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Интересную находку обнаружили палеонтологи на пляже в Нортумберленде, Великобритания. Останки гигантской многоножки известной, как членистоногое, найдены в отложениях каменноугольного периода на севере Соединённого Королевства. Эти существа жили примерно 326 млн лет назад. Результаты исследования опубликовал Journal of the Geological Society.

Sanjay Acharya Окаменелость

Отмечается, что в длину многоножка превышала 2,5 метра и весила более 50 кг. Это крупнейшее из известных науке беспозвоночных за всю историю существования жизни на Земле.

Пока палеонтологи не могут сказать, чем питалось эта многоножка, так как в отпечатке её панциря нет головного сегмента, по которому можно было бы сделать какие-то выводы. Предположительно, в её рацион входила растительная пища. Однако исследователи не исключают, что открытый ими вид Arthropleura, судя по размерам, мог быть и хищником.

Палеонтологи надеются, что в ходе дальнейшей работы смогут найти отпечатки ротового аппарата открытой ими многоножки и уточнить её положение в экосистемах того времени.