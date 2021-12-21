Казань, , 12:03 — REGNUM В Татарии по состоянию на 21 декабря зарегистрировали 41 764 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 97 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 99 заболевших, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Выздоровели за время пандемии 34 916 ковид-пациентов, скончались 1384 носителя вируса. За сутки выписали по выздоровлении 167 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на семь случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии полный курс иммунизации от COVID-19 прошли на 20 декабря 1 млн 859 тыс. 124 человека.

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