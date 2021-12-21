Москва, , 12:02 — REGNUM Постепенное восстановление экономики серьезно стимулирует рост спроса на уголь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что 2022 год может стать годом рекордного спроса на уголь.

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«Серьезные коронавирусные ограничения в 2020 году, введенные в большинстве стран мира, серьезно ударили по всем секторам экономики, в том числе и по угольной промышленности, — сказал Каленов. — Наибольшее снижение спроса наблюдалось в тех государствах, которые сильнее всего пострадали от пандемии — США, Индия, страны Евросоюза. Однако постепенное восстановление экономики, даже несмотря на появление новых штаммов, и ситуация на газовом рынке серьезно стимулируют рост спроса на уголь. По итогам 2021 года он может составить 6%. Если эти тенденции сохранятся и в 2022 году, то рост спроса действительно может превзойти нынешний показатель и стать рекордным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, возможности РФ по наращиванию экспорта угля в КНР назвали серьезно ограниченными.

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