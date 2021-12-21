Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 539 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 декабря. Это на 62 случая заражения меньше, чем накануне.

Коронавирус Permkrai.ru

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (148), Таганроге (35), Шахтах (27), Волгодонске (22), Новочеркасске (21), Батайске, Аксайском и Неклиновском (по 15) районах, Новошахтинске, Азовском и Сальском (по 14) районах. Почти 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 10% — дети.

Всего пандемии в Ростовской области зарегистрировано 189 018 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 165 566 пациентов.

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