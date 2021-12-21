Бухарест, , 11:59 — REGNUM Сотрудники Национального управления борьбы с коррупцией (DNA) Румынии приступили к проведению масштабной акции по выявлению лиц и организаций, занимающихся подделкой документов о вакцинации против COVID-19. Об этом 21 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Обыск

Согласно официальной информации, правоохранители проводят обыски в офисах ряда медицинских учреждений, а также частных фирм в Бухаресте, Констанце, Сучаве и других крупных городах страны.

Руководители указанных структур обвиняются в выдаче подложных «Зеленых сертификатов», свидетельствующих о получении прививок от COVID-19. По некоторым данным, в местных подпольных «типографиях» были отпечатаны десятки тысяч подобных фальшивых документов.

«Общая прибыль мошенников, таким образом, составила около миллиона долларов США, необходимо прекратить подобную практику», — отмечено в заявлении DNA.

Об арестах, проведенных в ходе операции стражей порядка, не сообщается. Предполагается, что акция продлится до 24 декабря нынешнего года.