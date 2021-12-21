Москва, , 11:58 — REGNUM За последние сутки в России выписали по выздоровлению от коронавирусной инфекции 40 219 человек. Об этом 21 декабря сообщили в федеральном штабе по борьбе с заболеванием.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Показатель является самым высоким за весь период пандемии. Накануне российские медики выписали 30 059 пациентов. Общее число переболевших COVID-19, по данным штаба, достигло 9 055 199.

Как сообщало ИА REGNUM, число заражений коронавирусом в России выросло за сутки на 25 907 случаев.