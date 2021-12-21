Иерусалим, 21 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Предложения премьер-министра Израиля Нафтали Беннета об ужесточении антикоронавирусных ограничений в стране не встретили поддержки министров, сообщают «Вести Израиль» 21 декабря. На заседании, которое Беннет собрал в ночь на 21 декабря, министры выразили несогласие с идеей введения новых ограничений.

Gaetano Virgallito Израиль

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Министры особенно негативно отнеслись к идее ужесточения ограничений на собрания людей, отметив, что это окажет негативный эффект на экономику.

По словам главы минздрава Ницана Горовица, новый регламент ограничений возможен только при условии выплаты от государства компенсаций хозяевам предприятий, которые понесут ущерб от новых мер. Однако министр финансов страны Авигдор Либерман отказался от обсуждения этого вопроса и назвал новые ограничения излишними в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.