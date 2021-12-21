Екатеринбург, 21 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге эвакуировали учеников и сотрудников гимназии №161, которая находится на бульваре Денисова-Уральского 6А в Юго-Западном районе. Причиной стало сообщение о минировании, которое поступило на почту образовательного учреждения, сообщают СМИ.

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На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции. Здание оцепили. Гимназию проверяют на наличие подозрительных предметов.

Представители полиции ситуацию пока не прокомментировали.