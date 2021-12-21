Кишинёв, 21 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Экс-президента Молдавии, председателя Партии социалистов Игоря Додона вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Об этом 21 декабря сообщает интернет-издание Deschide, ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Мариану Керпек.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Она сообщила журналистам, что это касается дела о финансовых махинациях в энергетической компании Energocom при импорте электроэнергии в 2008 и 2009 годах. Допрос запланирован на утро 27 декабря.

В издании, ссылаясь на свои источники, сообщат, что в результате допроса Додона признают подозреваемым по этому делу. Он в 2008 и 2009 годах занимал пост первого вице-премьера Молдавии.

В октябре 2021 года Додон снял с себя депутатские полномочия и сказал, что не боится уголовного преследования по «сфабрикованным» уголовным делам.

Напомним, ранее следователи Генпрокуратуры Молдавии установили, что руководство Energocom в ходе сговора с должностными лицами минэкономики республики и Национального агентства по регулированию в энергетике совершали хищение государственных средств за счёт необоснованного увеличения закупочной цены. Убытки от этой деятельности оцениваются в размере около $12 млн.