Усть-Луга, Ленинградская область, 21 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В акватории морского порта Усть-Луга в Ленинградской области иностранное судно село на мель. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку (СЗТП), сообщили 21 декабря в пресс-службе ведомства.

Ust-luga.ru Порт Усть-Луга

Судно Tomini Prospety под флагом Маршалловых островов, перевозившее минеральные удобрения, вечером 19 декабря село на мель в морском порту Усть-Луга. Как уточнили в прокуратуре, происшествие обошлось без пострадавших.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания, — уточнили в СЗТП. — Транспортная прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры».

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.