Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Санкт-Петербург вышел на первое место по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом, обогнав Москву на 169 случаев. Обновленными данными по заболеваемости 21 декабря поделился федеральный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 2075 новых случаев заражения ковидом, это на 117 случаев больше, чем было за предыдущие сутки. Тогда за сутки коронавирус выявили у 1958 человек. После плавного снижения этого показателя в течение нескольких дней произошел небольшой прирост.

От ковида, как от основной причины смерти, за сутки в Петербурге скончались 66 человек. Это на два человека больше, чем сутками ранее.

За минувшие сутки от коронавируса в Петербурге выздоровели 2302 человека, это в 2,7 раза больше, чем за предыдущие сутки, тогда отрицательный тест на коронавирус после перенесенной болезни получили 844 человека.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге количество выявленных случаев заражения ковидом составило 833 281. Скончались от коронавирусной инфекции 27 459 человек, а выздоровели — 774 876 человек.

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