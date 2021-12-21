Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Санкт-Петербург вышел на первое место по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом, обогнав Москву на 169 случаев. Обновленными данными по заболеваемости 21 декабря поделился федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 2075 новых случаев заражения ковидом, это на 117 случаев больше, чем было за предыдущие сутки. Тогда за сутки коронавирус выявили у 1958 человек. После плавного снижения этого показателя в течение нескольких дней произошел небольшой прирост.

От ковида, как от основной причины смерти, за сутки в Петербурге скончались 66 человек. Это на два человека больше, чем сутками ранее.

За минувшие сутки от коронавируса в Петербурге выздоровели 2302 человека, это в 2,7 раза больше, чем за предыдущие сутки, тогда отрицательный тест на коронавирус после перенесенной болезни получили 844 человека.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге количество выявленных случаев заражения ковидом составило 833 281. Скончались от коронавирусной инфекции 27 459 человек, а выздоровели — 774 876 человек.