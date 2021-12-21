Кострома, 21 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Костромской области осудили менеджера, укравшего деньги предприятия от продажи мясной продукции. Об этом сообщает Свердловский районный суд Костромы.

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Как установил суд, в функции управленца «Мясного Гурмана» входила доставка денег из торговых точек и перечисление их на счета компании. Однако вместо того чтобы передать средства в банкомат в 2019—2020 годах мужчина присвоил 4,8 млн рублей. Деньги он потратил на личные нужды, оплачивая творческие кружки детей, путешествия семьи и коммунальные услуги.

«Подсудимый пояснил, что хотел жить здесь и сейчас, а денег не хватало. Изначально он возвращал позаимствованные средства, а потом взял слишком крупную сумму и не смог с этим справиться», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

В ходе следствия менеджер признал свою вину в полном объеме. С учётом раскаяния и наличия малолетних детей суд назначил костромичу за присвоение и растрату в особо крупном размере 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Максимальный срок заключения по этой статье составляет 10 лет.