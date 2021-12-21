В Костромской области менеджер украл 4,8 млн рублей на колбасе
Кострома, 21 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Костромской области осудили менеджера, укравшего деньги предприятия от продажи мясной продукции. Об этом сообщает Свердловский районный суд Костромы.
Как установил суд, в функции управленца «Мясного Гурмана» входила доставка денег из торговых точек и перечисление их на счета компании. Однако вместо того чтобы передать средства в банкомат в 2019—2020 годах мужчина присвоил 4,8 млн рублей. Деньги он потратил на личные нужды, оплачивая творческие кружки детей, путешествия семьи и коммунальные услуги.
В ходе следствия менеджер признал свою вину в полном объеме. С учётом раскаяния и наличия малолетних детей суд назначил костромичу за присвоение и растрату в особо крупном размере 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Максимальный срок заключения по этой статье составляет 10 лет.