Чита, , 11:55 — REGNUM На протяжении долгого времени Забайкальский край был одним из лидеров вакцинации от коронавируса как по доле охваченных жителей, так и по темпам вакцинации. Однако сейчас заметно серьезное снижение этих показателей. Комментируя причины произошедшего, губернатор региона Александр Осипов в интервью информационному агентству «Интерфакс» пояснил:

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

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«Первую положительную динамику сформировали сознательные жители региона, кто подошел ответственно к общей проблеме, кто надеялся защитить свои жизни и, главное, рассчитывал, что после вакцинации отменится большинство ограничений и все вернутся к обычному образу жизни. Сейчас «буксуем», так как необходимо охватывать другие категории населения, у которых, видимо, иное отношение.

Еще один немаловажный фактор, что после двух лет жизни с коронавирусом многие начинают к этому привыкать. Ну и третье — это предновогодние хлопоты, из-за которых на первом месте не здоровье, а какие-то другие моменты. Все это в совокупности привело к снижению темпов вакцинации».

По мнению Александра Осипова, если полтора месяца назад ежедневно вакцинировалось 6−7 тысяч человек, то сейчас — меньше полутора тысяч. Также не все проходят ревакцинацию — из 470 тысяч первоначально вакцинированных 150 тысяч потеряли иммунитет, так как прошло полгода со дня вакцинации, и из них только 90 тысяч ревакцинировались. Таким образом, на 60 тысяч уменьшилось количество людей в коллективном иммунитете.

«Это предпосылки к формированию роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Около четырех недель назад у нас началось активное снижение уровня заболеваемости, но, с учетом вышеизложенных факторов, есть повод для беспокойства, что показатели по COVID-19 начнут ухудшаться», — сказал губернатор.

По его словам, из-за низкой плотности населения есть угроза для Забайкалья потерять до 2% населения, охваченного заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса Забайкалье произошло в конце прошедшей недели. Также интерес к вакцинации мог упасть после того, как губернатор Забайкалья Александр Осипов 13 декабря на оперативном совещании в правительстве региона, распорядился «оцеплять кварталы» и вакцинировать «по спискам» с привлечением военных.

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