Чебоксары, 21 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Чувашии годовая инфляция в ноябре по сравнению с октябрём ускорилась, но соответствовала окружной динамике. Такие данные приводит Национальный банк по Чувашской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Фрукты

По данным банкиров, в ноябре 2021 года годовая инфляция в регионе ускорилась с 8,39% по итогам октября до 8,53%. Это соответствует динамике в Поволжье (8,67% после 8,35%) и России (8,4% после 8,13%).

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Чувашии в ноябре уменьшился до 10,31% после 10,97% в предыдущем месяце, на непродовольственные товары — соответственно 9,11% после 8,26%, на услуги — на 0,49% до 4,93%.

Отмечается, что на росте цен сказалось увеличение расходов производителей непродовольственных товаров и организаций сферы услуг, ограниченное предложение отдельных непродовольственных товаров и рост спроса на ряд услуг. В то же время сдерживающим фактором стало увеличение предложения местных овощей и привозных фруктов.