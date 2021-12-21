Магас, 21 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Ингушетии принят в третьем чтении бюджет республики на 2022 год. Во время обсуждения в ходе заседания парламента региона были внесены поправки в документ, которые увеличили основные параметры бюджета, сообщили в пресс-службе парламента республики.

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Так, с учетом предложений представителей органов власти и общественности, доходная часть бюджета увеличена до 31,272 млрд рублей. Расходы составят 31,326 млрд рублей. При этом бюджет на 2022 год принят с дефицитом в размере 54,2 млн рублей.

Напомним, дефицит бюджета Ингушетии на 2021 год составлял 115,6 млн рублей. Доходная и расходная части принимались с параметрами примерно теми же, что и на 2021 год: 31,142 млрд рублей и 31,257 млрд рублей соответственно.

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