Джакарта, 21 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Индонезия стала одной из пяти стран с самым высоким уровнем вакцинации против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Индонезии вакцину получили 106 млн человек. Государство уступает только странам с большим населением, таким как Китай, Индия, США и Бразилия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию поступило 482 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса.