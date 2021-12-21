София, 21 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. С января 2022-го года правительство Болгарии планирует ввести временный мораторий на экспорт древесины. Об этом 21 декабря сообщило Болгарское телевидение.

ccharmon Древесина

По официальной информации, это связано с кризисом в энергетической отрасли.

«Из-за массового вывоза указанного вида сырья из нашей страны десятки тысяч хозяйств не могу позволить себе закупку дров по минимальным ценам, — резюмировал министр сельского хозяйства Болгарии Иван Иванов. — Чтобы дать возможность нашим гражданам приобрести этот вид топлива, нам придется отказаться от основных экспортных договоров в данной сфере».

Как отметил министр, уже до конца нынешнего года руководители государственных лесных хозяйств должны будут представить собственное мнение относительно нововведения.

Напомним, на сегодняшний день цена 1 кубометра дров в Болгарии превысила 80 евро, что вдвое превышает соответствующие показатели 2020-го года. Согласно данным Европейского статистического агентства, системой дровяного отопления в домах пользуются более 50% болгар.