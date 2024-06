Вашингтон, 21 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Генри Кавилл сказал, что хотел бы сняться в фильме на основе ролевого вестерна Red Dead Redemption 2 студии Rockstar Games. Об этом 21 декабря сообщает портал We Got This Covered.

Иван Шилов ИА REGNUM Red Dead Redemption 2

Заявление актёр сделал во время беседы с журналистами на премьере второго сезона сериала «Ведьмак». «Я знаю, что немного опоздал на эту вечеринку, но я начал играть в неё (Red Dead Redemption 2 — ИА REGNUM), и мне она очень нравится, поэтому я думаю, что было бы забавно снять фильм», — сказал Кавилл. Он также отметил, что понимает, что создание подобных картин — это достаточно непростая задача.

Напомним, премьера второго сезона сериала «Ведьмак» состоялась 17 декабря 2021 года, Генри Кавилл исполняет в этом шоу главную роль. Ранее актёр признался, что является заядлым геймером.