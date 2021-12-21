Варшава, 21 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Обвинение в дезертирстве предъявлено польскому военнослужащему, который ранее сбежал в Белоруссию. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Польши.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

«Эмиль Ч., солдат, который на прошлой неделе сбежал за границу Польши, обвиняется в совершении преступления в виде дезертирства», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом обвинения сбежавшему польскому солдату предъявлены по ранее возбужденному уголовному делу по статье о дезертирстве, по которой ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что его сотрудники задержали около границы с Польшей мужчину 1996 года рождения. Последний заявил, что является польским военнослужащим и добавил, что сбежал из-за несогласия с проводимой Польшей политикой в отношении нелегальных мигрантов.