Сеул, , 11:51 — REGNUM 23 декабря в онлайн-формате состоится девятый стратегический диалог Южной Кореи и Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, южнокорейскую сторону представит первый заместитель министра иностранных дел Чхве Чжон Гон, а китайскую — замглавы МИД КНР Ли Юйчэн.

В рамках стратегического диалога стороны обсудят вопросы, предоставляющие взаимный интерес, включая перспективы развития двусторонних отношений, ситуацию в регионе и мире.

Предполагается, что в ходе мероприятия также будет обсужден вопрос отправки дипломатических представителей Южной Кореи в Пекин на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры.