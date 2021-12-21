Сеул, 21 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. 23 декабря в онлайн-формате состоится девятый стратегический диалог Южной Кореи и Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, южнокорейскую сторону представит первый заместитель министра иностранных дел Чхве Чжон Гон, а китайскую — замглавы МИД КНР Ли Юйчэн.

В рамках стратегического диалога стороны обсудят вопросы, предоставляющие взаимный интерес, включая перспективы развития двусторонних отношений, ситуацию в регионе и мире.

Предполагается, что в ходе мероприятия также будет обсужден вопрос отправки дипломатических представителей Южной Кореи в Пекин на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры.