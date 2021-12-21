Брянск, 21 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Брянской области 21 декабря подтвердили 222 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после выздоровления 321 человек, скончались от осложнений 20 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

С начала пандемии в Брянской области выявлено 94 410 носителей инфекции. За сутки лаборатории проверили 3 639 тестов, всего выполнено 1 217 320 исследований на коронавирус. Справились с заражением 88 943 человека.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 2 723 пациентов.