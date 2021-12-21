Москва, , 11:51 — REGNUM Треть опрошенных жителей России (32%) сообщили, что хотели бы работать в госкорпорации «Газпром». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Газета с вакансиями Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Второе место разделили Российские железные дороги и «Яндекс», набрав по 17%, на третьем — «Роснефть» (14%)», — сообщается на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что в Сбербанке хотели бы работать 13% респондентов, по 10% — в Роскосмосе и «Аэрофлоте».

Опрос был проведен 1 декабря 2021 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования сервиса по поиску работы Superjob, в декабре нынешнего года наиболее высокооплачиваемой вакансией стала должность коммерческого директора в Москве, на этой должности предлагают зарплату в размере от 500 тыс. рублей в месяц.

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