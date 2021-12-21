Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. На Елагином острове в Санкт-Петербурге 22 декабря открывается самый большой в городе искусственный каток. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Екатерина Зыкова Каток на Елагином острове

Каток площадью 4 тыс. кв. метров сможет работать при температуре воздуха до +8 градусов, он станет первым открытым искусственным катком в городе, где будут действовать часы бесплатного катания — ежедневно с 09:00 до 11:00.

«Для гостей будут работать гардероб, прокат и заточка коньков, также на площадке есть тренажеры для катания и защитные комплекты. На каток можно приходить и со своими коньками», — отметили в комитете.

Одновременно на территории катка может находиться не более 500 человек.

Отметим, открытый каток в ЦПКиО им. С.М. Кирова до этого года всегда был покрыт натуральным льдом, устанавливающимся в морозы, что не позволяло поддерживать его в периоды оттепели. Из-за частых перепадов температур в последние годы заливной каток практически не работал. Новая ледовая площадка, оборудованная системами охлаждения, сможет сохранять идеально ровное покрытие вплоть до конца марта.

Стоимость и расписание сеансов будут доступны на сайте и на официальных страницах парка в социальных сетях. Приобрести билеты можно будет онлайн, а также в кассах Большого катка.