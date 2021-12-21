Чита, 21 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Забайкалье является одним из лидеров по уровню безработицы на Дальнем Восток, в 2021 году регион достиг показателей ниже, чем в допандемийный период по регистрируемой и общей безработице в крае. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова заместителя губернатора Инны Щегловой.

Бен Шан. Безработица

«По методологии Международной организации труда, уровень безработицы в крае достиг 9% — для нас это самое низкое значение, которое было вообще когда-либо», — пояснила чиновница.

Инна Щеглова напомнила, что в послании Законодательному собранию региона губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал o росте заработных плат в бюджетном секторе края. За три года оплата труда выросла в среднем на 3−4 тысячи рублей.

«Губернатор сделал акцент на том, что наши успехи — не повод для того, чтобы останавливаться и думать, что мы сделали что-то хорошее и дальше не нужно предпринимать каких-либо усилий», — резюмировала Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что официально 9% жителей Забайкалья являются безработными, сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Читайте также: Губернатор Забайкалья: официально 9% жителей являются безработными