Саратов, 21 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Саратове в отношении бывшего генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В соответствии с заключенными договорами о совместной деятельности ЗАО «ПП ЖБК-3», ООО «СК-ЖБК-3», ООО «Ксиан» являлись застройщиками, заказчиками и инвесторами работ по строительству многоквартирных жилых домов, входящих в жилой комплекс «Победа» — дом №1 (720 квартир) и №5 (367 квартир), расположенных в Волжском районе города Саратова. Привлечение денег на строительство домов вели на основании договоров участия в долевом строительстве, заключенных с физическими и юридическими лицами. В соответствии с договорами долевого участия в строительстве привлекались средства на сумму 813 887 543 рублей. Срок сдачи и ввода в эксплуатацию жилого дома №1 планировался до 30 сентября 2019 года, дома №5 — до 30 сентября 2020 года, однако в эксплуатацию здания до сих пор не введены.

По решению Арбитражного суда ЗАО «ПП ЖБК-3» признали банкротом. С декабря 2017 года по апрель 2020 года генеральный директор предприятия, имея непогашенную задолженность перед участниками долевого строительства и по другим обязательствам, совершил действия, заведомо влекущие неспособность ЗАО «ПП ЖБК-3» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Им были заключены фиктивные сделки купли-продажи 22 объектов недвижимого имущества организации, на общую сумму 45 999 266 рублей, без фактической оплаты, что повлекло банкротство ЗАО «ПП ЖБК-3» и причинение крупного ущерба участникам долевого строительства и иным кредиторам.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках банкротного дела ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» арбитраж Кемеровской области назначил экспертизу. К концу декабря 2021 года эксперты должны ответить на вопрос, имеются ли у компании «признаки преднамеренного и фиктивного банкротства».

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